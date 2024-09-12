Египет закупил крупную партию российской пшеницы

Египетская государственная зерновая закупочная компания (GASC) приобрела крупную партию российской пшеницы в рамках частной сделки, минуя традиционную тендерную процедуру. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника.

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По информации агентства, Египет закупил 430 тыс. тонн пшеницы для октябрьской отгрузки. Продавцом выступила Объединенная зерновая компания (ОЗК), действующая через компанию-посредника.

Два источника издания утверждают, что GASC приобрела пшеницу по цене $233 за тонну у компании-посредника, зарегистрированной в Дубае и "связанной с военными". Третий источник сообщил о цене $231 за тонну при покупке напрямую у ОЗК. При этом не уточняется, включены ли в стоимость расходы на доставку.

Египет является одним из крупнейших мировых импортеров пшеницы. В августе GASC объявила тендер на рекордную отгрузку 3,8 млн тонн зерна в период с октября по апрель. Обычно компания приобретает около 0,5 млн тонн ежемесячно. В этом году закупки зерна у РФ также резко нарастила Индонезия. По итогам января — июня поставки по направлению в физическом выражении взлетели в 11 раз год к году, достигнув 782,6 тыс. тонн. В денежном выражении импорт вырос в 8,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, до $221,4 млн.