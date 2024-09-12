На пороге катастрофы: названы признаки дефолта на Украине

Украинская экономика пребывает в состоянии дефолта. При этом никаких официальных заявлений на этот счет не делается, заявил «Известиям» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

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По словам Беляева, экономика страны функционирует, «она не нулевая, она производит определенное количество продуктов и промышленного производства и сельского хозяйства». Однако уже долгое время «она находится в таком состоянии, что она уже не может обслуживать свой внешний долг». Пока еще дефолт, наблюдаемый на Украине, не оформляется де-юре, указал специалист.

Он подчеркнул, что в случае признания в стране дефолта от отдельных государств и международных организаций будут совершенно другие условия предоставления дополнительных займов Украине.

Ранее РИА Новости со ссылкой на украинский Нацбанк сообщило, что выплаты по внешнему государственному долгу Украины по итогам августа достигли $1,1 млрд. Это рекордное значение как минимум с начала 2015 года.