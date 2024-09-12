На пороге катастрофы: названы признаки дефолта на Украине
Украинская экономика пребывает в состоянии дефолта. При этом никаких официальных заявлений на этот счет не делается, заявил «Известиям» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
По словам Беляева, экономика страны функционирует, «она не нулевая, она производит определенное количество продуктов и промышленного производства и сельского хозяйства». Однако уже долгое время «она находится в таком состоянии, что она уже не может обслуживать свой внешний долг». Пока еще дефолт, наблюдаемый на Украине, не оформляется де-юре, указал специалист.
Он подчеркнул, что в случае признания в стране дефолта от отдельных государств и международных организаций будут совершенно другие условия предоставления дополнительных займов Украине.
Ранее РИА Новости со ссылкой на украинский Нацбанк сообщило, что выплаты по внешнему государственному долгу Украины по итогам августа достигли $1,1 млрд. Это рекордное значение как минимум с начала 2015 года.