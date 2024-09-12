Когда российские банки начнут работу с цифровым рублем

Крупные российские банки обязали предоставлять возможность проводить операции с цифровым рублем с 1 июля 2025 года. Соответствующее требование ввел Центробанк. Объявление об этом появилось на его сайте.

Речь идет об открытии и пополнении счетов цифрового рубля, осуществлении переводов, а также приеме цифровых рублей в инфраструктуре.

«С этого момента планируется запустить широкое использование цифровой национальной валюты. Важно, чтобы она была доступна гражданам и бизнесу и при желании они могли ею свободно пользоваться наравне с наличными и безналичными средствами», - говорится в сообщении.

Также предлагается обязать компании с выручкой более 30 млн рублей начать принимать цифровые деньги также с 1 июля 2025 года. Напомним, что ранее заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что цифровой рубль массово внедрят в июле 2025 года, если он будет успешно протестирован в России. Как отметила представитель регулятора, ЦБ нацелен именно на эти даты. Однако, как уточнила она, это будет постепенный процесс.