Инфляция в Аргентине с начала 2024 года превысила 90%

Рост цен в Аргентине в августе составил 4,2%, с начала года накопленная инфляция составила почти 95%. Это следует из данных, которые опубликовал институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в августе 2024 года вырос на 4,2%, с начала года - на 94,8%. По сравнению с аналогичным месяцем 2023 года рост составил 236,7%", - говорится в докладе.

По сравнению с июлем, когда рост цен составил 4%, инфляция в августе немного ускорилась. Сильнее всего на индекс повлиял рост цен на коммунальные услуги (+7%), образование (+6,6%) и транспорт (+5,1%).

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. По итогам 2023 года рост цен составил 211,4%, 2022 года - 94,8%, 2021 года - 50,9%. Рост цен значительно ускорился после избрания президентом Хавьера Милея 19 ноября 2023 года. Одной из первых мер его правительства стало повышение официального курса доллара с 366 до 800 песо за доллар.

Милей в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства в экономику и видит решение экономических проблем Аргентины в избавлении от дефицита бюджета за счет сокращения расходов. По данным исследователей Католического университета Аргентины, уровень бедности в стране за первый квартал года вырос на фоне шоковых мер правительства Милея с 49,5% до 55%. Безработица за этот же период увеличилась с 5,7% до 7,7%, уровень ВВП упал на 5,1%.