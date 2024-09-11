СМИ рассказали об ассиметричном ответе Путина на удары вглубь России

Президент России Владимир Путин придумал ассиметричный и весьма нетривиальный ответ на угрозы Вашингтона разрешить ВСУ удары дальнобойными ракетами по российской территории, пишет «Московский комсомолец».

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Ранее сообщалось, что США приняли решение все же разрешить удары поставленными в составе пакетов военной помощи ракетами по объектам на территории России.

На совещании кабмина министры рассказали о достижениях российской экономики. Так, вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил об успехах импортозамещения в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Он пояснил, что в стране, в частности, производится 9,5 тыс. наименований сыров.

Путин объяснил рост ВВП

Владимир Путин напомнил, что Россия является мировым лидером по запасам сырья: на ее долю приходится 22% мировых запасов газа, 25% — золота и 55% — алмазов.

«К нам ограничивают поставки ряда товаров. Может быть, нам тоже подумать об определенных ограничениях?», — обратился президент к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Глава государства уточнил, что возможно ограничить поставки урана, титана и никеля, то есть тех ресурсов, в которых особенно нуждаются США. Вместе с тем, добавил он, эта мера должен быть взвешенной, не нанести ущерб экономике России.