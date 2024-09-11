Аналитики предсказали следующее повышение ставки ЦБ

Аналитики Росбанка считают, что следующее повышение ключевой ставки состоится в октябре. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

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По мнению аналитиков, повышение ключевой ставки до 19% будет отложено до заседания Банка России, которое запланировано на 25 октября 2024 года. При этом эксперты ожидают, что на следующем обсуждении ключевая ставка не будет поднята — это объясняется тем, что после предыдущего повышения сохранился повышенный уровень роста цен, но при этом инфляция возвращалась к сезонной норме.

Источник отмечает, что в данный момент Центральный банк пытается остудить рост кредитования и высокую потребительскую активность. Кроме того, определенные риски вызывают запланированные расходы бюджета на 2025 год — это вынуждает Центральный банк «осторожно оценивать необходимость повышения ставки, собирая как можно больше информации о состоянии экономики».

Ранее аналитик Совкомбанка заявил, что Центральный банк может изменить ключевую ставку уже в сентябре.