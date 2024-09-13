Бензин Аи-95 на бирже подешевел за неделю почти на 10%

Биржевая стоимость бензина марки Аи-95 уменьшилась за торговую неделю почти на 10%, а бензин марки Аи-92 подешевел на 6%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина Аи-95 снизилась за неделю на 9,5%, до 66,579 тыс. рублей за тонну. На таком уровне стоимость этого вида топлива находилась в последний раз в начале июля 2024 года. Бензин Аи-92 подешевел на 6%, до 58,682 тыс. рублей за тонну.

Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 3,6%, до 59,91 тыс. рублей за тонну, топочного мазута - на 8%, до 26,034 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 8,3%, до 36,134 тыс. рублей за тонну. В то же время цена топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) немного подросла - на 0,4%, до 81,284 тыс. рублей за тонну.

Ранее замглавы ФАС Виталий Королев говорил ТАСС, что ведомство ожидает снижения биржевой цены бензина Аи-95 после увеличения предложения на рынке. По его словам, дополнительные объемы переработки должны были в скором времени выйти на рынок.