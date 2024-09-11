Центральный банк повысил курсы доллара и евро

Центральный банк России повысил официальные курсы доллара и евро. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению банка, курс доллара на 12 сентября равняется 91,2653 рублю, курс евро составит 100,7421 рублей, а юаня — 12,7173 рублей. При этом, на 11 сентября официальный курс доллара составляет 91,1127 рубль, евро — 100,4995 рублей, а курс юаня составляет — 12,6952 рублей.

Напомним, что официальные курсы валюты Центрального банка используют для расчетов на срочном рынке Московской биржи. Летом 2024 года для их расчета стали использовать данные банковской отчетности по сделкам на внебиржевом валютном рынке, при этом раньше официальные курсы составлялись на основе данных Мосбиржи о средневзвешенных курсах валют к рублю.

Ранее аналитик заявил, что в сентябре Центральный банк может изменить ключевую ставку.