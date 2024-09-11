Путин объяснил рост ВВП

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны связан с развитием российских производств, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством в среду.

«[В ответ на] ограничение ввоза промышленной продукции наш бизнес подхватывает определенные направления работы. И действует подчас даже более эффективно, чем наши партнеры, которые просто поставляли относительно дешевые товары на наш рынок промышленной продукции. Отчасти с этим связан и рост ВВП страны», – сказал Путин, передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что это не одно и то же, но «такие сравнения вполне уместны».