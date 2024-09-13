В ряде областей России зафиксировали нехватку электроэнергии

В России нехватку электроэнергии испытывают четыре области. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Его цитирует ТАСС.

По словам чиновника, речь идет о Приморском крае, Бурятии, Амурской и Еврейской автономной областях.

Ранее постпред президента России Анатолий Серышев высказался о необходимости законов, которые ограничивают добычу криптовалюты в энергодефицитных регионах Сибири. Он напомнил, что нынешняя потребляемая мощность центров обработки данных, а также заявки майнинговых компаний на покупку электричества в Сибири превышают мощности самой мощной гидроэлектростанции России.

С начала 2024 года экспорт электроэнергии из России уменьшился на 35 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.