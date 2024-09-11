Финляндия приостановила сотрудничество с Россией по Сайменскому каналу

Финляндия приостановила взаимодействие с Россией в рамках консультативного совета по работе Сайменского канала. Об этом сообщается на сайте Министерства транспорта и связи страны. Газета.Ru

«Работа консультативного совета по Сайменскому каналу будет временно приостановлена. <...> В случае изменения международной ситуации и восстановления судоходства на Сайменском канале можно будет оценить необходимость работы консультативного совета», — отмечается в сообщении. News.ru

Сайменский канал был открыт в 1856 году, его длина составляет 57,3 километра, из которых 23,3 находятся на территории Финляндии. Оставшаяся часть канала и прилегающая территория арендованы у России до 2060 года — водная артерия и прилегающая автодорога обслуживаются за счет бюджета Финляндии. За навигационный период канал может пропустить до 11,5 тысячи судов в обе стороны, которые способны перевозить до 4,6 миллиона тонн. Lenta.ru