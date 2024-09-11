Новый доклад об экономике России: МВФ допустил возобновление обзоров

Международный валютный фонд (МВФ) не исключил того, что подготовка ежегодного доклада о состоянии российской экономики возобновится. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Подчеркивается, что подготовка таких отчетов по статье IV устава МВФ - обязательство фонда и его членов. Представители МВФ ранее указали на планы приступить к переговорам с российскими властями и начать личные беседы. При этом они обратили внимание на то, что оценка затрудняется из-за «экономической нестабильности» в регионе.

Ранее МВФ снизил прогноз роста ВВП России на 2025 год на 0,3 процентного пункта. Сейчас прогноз составляет 1,5%. Однако прогноз на текущий год сохраняется (3,2%). В предыдущем году рост ВВП России составлял 3,6%.

На прошлой неделе постоянный представитель МВФ в России Аннет Киобе анонсировала начало консультаций фонда с российскими властями по поводу экономики.