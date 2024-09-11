Рынки отреагировали на дебаты Трампа и Харрис

Азиатские акции и фьючерсы на американские бумаги снизились в среду, поскольку острые дебаты между вице-президентом США Камалой Харрис и экс-президентом Дональдом Трампом держат инвесторов в напряжении. Об этом сообщает Reuters.

Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона (за пределами Японии) MSCI упал на 0,3%, фьючерсы на американский S&P 500 снизились на 0,5%. Доллар занял оборонительную позицию, а иена выросла более чем на 1% до восьмимесячных максимумов.

Кандидаты в президенты спорили по вопросам абортов, экономики, иммиграции и юридических проблем Дональда Трампа. Первые дебаты этих кандидатов заставили инвесторов понервничать — теперь они ждут данных по инфляции в США, которые могут повлиять на решение ФРС о ключевой ставке (оно будет принято уже на следующей неделе).