ЕС отменил санкции против матери Пригожина

Страны ЕС договорились продлить индивидуальные санкции против россиян, сообщает ТАСС. По данным источника агентства, в то же время из санкционного списка исключили мать Евгения Пригожина Виолетту и российского гонщика Никиту Мазепина.

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Источник ТАСС в одной из делегаций Совета ЕС уточнил, что индивидуальные санкции будут традиционно продлены на шесть месяцев. Ограничения против Пригожиной и Мазепина отменили по решению суда, уточняет агентство.

Весной 2023 года Европейский суд юстиции аннулировал санкции против Виолетты Пригожиной. В суде отметили, что ограничительные меры против нее были введены лишь на основании принципа родства.

Совет ЕС не смог доказать, что на момент включения в санкционный список Пригожина владела активами, связанными с ее сыном. Сам Пригожин находился под европейскими санкциями с октября 2020 года. Он погиб в августе 2023-го. СМИ писали, что мать Пригожина - кандидат медицинских наук, эксперт по инфекционным болезням и художница.