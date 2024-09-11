Южная Корея увеличила импорт газа из России

Статистические данные таможенной службы Южной Кореи свидетельствуют о наращивании поставок российского природного газа в страну. За первые семь месяцев 2024 года показатель увеличился на 8% в сравнении с аналогичным периодом 2023-го, до $711 млн, передает ТАСС.

Стоимость импорта газа из России за январь - июль 2023 года достигла $656 млн. Объем поставок в натуральном выражении увеличился еще больше, а именно на 26%.

За первые семь месяцев 2024 года поставили 1,2 млн тонн сырья, а за такой же период прошлого года - 952 тыс. тонн. За первые семь месяцев 2022 года государство приобрело у РФ 1,3 млн тонн газа на $981 млн. России нет в списке крупнейших поставщиков по итогам семи месяцев.

Импорт природного газа из России за весь 2023 год составил около $1 млрд, в 2022 году - $1,4 млрд, в 2021 году - $1,7 млрд.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Европа готовится к возможному прекращению транзита российского газа через Украину к концу года.