Британия расширила санкции против России

Великобритания расширила санкции против России, добавив в черный список еще 10 российских судов.

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Обновленный документ был размещен на сайте британского Минфина.

В нем утверждается, что суда якобы "вовлечены в деятельность, целью которой является дестабилизация Украины", и создают угрозу ее суверенитету и независимости. Согласно версии Лондона, они осуществляют транспортировку нефти и нефтепродуктов российского происхождения в третьи страны.