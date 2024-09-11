Стало известно, в чем опасность отказа россиян от наличных денег

В России к 2030 году могут приступить к обсуждению необходимости наличных денег в России. Эксперты, опрошенные «МК», объяснили, в чем заключается опасность отказа от наличных денег для российских граждан.

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О том, что в стране начнутся такие дискуссии, заявил накануне заместитель директора «Гознака» Георгий Корнилов. По словам руководителя программы «Цифровая экономика» Институт мировой экономики и бизнеса экономический факультет РУДН Софьи Главиной, существует мнение, что полная отмена наличности может привести к негативным последствиям, таким как ограничение свободы выбора и возможности контроля над финансовыми операциями граждан со стороны государства.

Правозащитники указывают на нарушение финансовых прав граждан. По словам председателя правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрия Янина, возможная отмена наличных денег — «плохая новость для потребителей». Эксперт опасается массовых утечек персональных данных.