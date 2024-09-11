Сенатор США признал, что экономика РФ растет несмотря на санкции
Американский сенатор Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) признал, что экономика России растет несмотря на действие западных санкций.
Выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по национальной безопасности и делам правительственных учреждений, Джонсон отметил, что американский доллар "теряет позиции в качестве мировой резервной валюты", а зависимость от него российской экономики снижается.
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"Вместо того чтобы пасть, российская экономика противостоит воздействию санкций, в 2023 году ее рост составил 3,6%, а в этом году, как ожидается, составит 3,2%", - подчеркнул законодатель.
При этом он утверждал, что рост экономики РФ "напрямую связан" со специальной военной операцией на Украине.
9 августа Росстат опубликовал предварительную оценку роста ВВП во втором квартале 2024 года. Согласно расчетам, показатель увеличился на 4% по сравнению со вторым кварталом 2023 года после повышения на 5,4% в первом квартале.
Ранее Центробанк РФ улучшил прогноз роста ВВП в 2024 году до 3,5-4%. В 2025 году, по оценкам ЦБ, российская экономика вырастет на 0,5-1,5% (ранее прогнозировалось увеличение на 1-2%), а в 2026-м - на 1-2% (ранее - 1,5-2,5%).
В Министерстве экономического развития РФ ожидают, что в 2024 году экономика страны вырастет на 2,8%, в 2025 и 2026 годах - 2,3%, в 2027-м - на 2,4%.