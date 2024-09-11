Сенатор США признал, что экономика РФ растет несмотря на санкции

Американский сенатор Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин) признал, что экономика России растет несмотря на действие западных санкций.

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Выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по национальной безопасности и делам правительственных учреждений, Джонсон отметил, что американский доллар "теряет позиции в качестве мировой резервной валюты", а зависимость от него российской экономики снижается.

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"Вместо того чтобы пасть, российская экономика противостоит воздействию санкций, в 2023 году ее рост составил 3,6%, а в этом году, как ожидается, составит 3,2%", - подчеркнул законодатель.

При этом он утверждал, что рост экономики РФ "напрямую связан" со специальной военной операцией на Украине.

9 августа Росстат опубликовал предварительную оценку роста ВВП во втором квартале 2024 года. Согласно расчетам, показатель увеличился на 4% по сравнению со вторым кварталом 2023 года после повышения на 5,4% в первом квартале.

Ранее Центробанк РФ улучшил прогноз роста ВВП в 2024 году до 3,5-4%. В 2025 году, по оценкам ЦБ, российская экономика вырастет на 0,5-1,5% (ранее прогнозировалось увеличение на 1-2%), а в 2026-м - на 1-2% (ранее - 1,5-2,5%).

В Министерстве экономического развития РФ ожидают, что в 2024 году экономика страны вырастет на 2,8%, в 2025 и 2026 годах - 2,3%, в 2027-м - на 2,4%.