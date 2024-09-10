В России назвали условие для продолжения транзита газа через Украину

Транзит газа из России через территорию Украины после 2024 года может быть продолжен, если «Газпром» и европейские компании договорятся о переносе точки сдачи-приемки на российско-украинскую границу. Об этом заявил эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает «Прайм».

Он напомнил, что на Украине «постоянно говорят, что не хотят подписывать новый долгосрочный контракт на транзит российского газа в Европу с "Газпром"». На этом фоне, по словам Юшкова, самым простым способом для компании РФ и европейских организаций было бы «перенести точку сдачи-приемки».

«То есть ровно то, что сделали в нефтяной сфере. Переносим передачу прав собственности из Европы на российско-украинскую границу. И транзит через Украину будут заказывать сами европейские компании. Этот газ будет принадлежать уже европейским компаниям, преимущественно австрийским и словенским», — добавил он.

Юшков считает, что такая схема устроит всех — РФ продолжит продавать газ в прежних объемах, Украина сохранит транзит и будет получать за него деньги, а Европе не придется столкнуться с дефицитом газа и всплеском газовых котировок.