В Грузии высказались о российском бизнесе

Грузия принимает любой не находящийся под международными санкциями иностранный бизнес, в том числе российский. Такое заявление сделал генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

Ранее маркетплейс Ozon сообщил о начале продаж в Грузии. Она стала седьмой страной за пределами РФ, где компания развивает свою работу.

Комментируя это, Каладзе указал, что «двери Грузии открыты не только для туристов, но и бизнеса».