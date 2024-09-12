Банк России назвал реальный эффективный курс рубля

В августе зафиксировано изменение реального эффективного курса рубля к корзине валют государств — основных торговых партнеров России. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Снижение составило 1,7 процента. Кроме того, за восемь месяцев реальный эффективный курс рубля вырос на 7,9 процента.

Ранее регулятор проинформировал, что в последнем месяце лета возможности ряда игроков зарабатывать на разнице курсов валют сократились. Как следствие, официальные курсы доллара и евро росли на несколько процентов в день, а юань оставался стабильным.

Также известно, что 6 сентября Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 марта 2025-го.