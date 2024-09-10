Нефть Brent упала до уровня декабря 2021 года

Мировые цены на нефть снизились во вторник, 10 сентября, более чем на 3%. В частности, цена одного барреля марки Brent впервые с конца декабря 2021 года опустилась ниже $70, пишет ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

По данным биржи на 17:11 мск, цена барреля Brent опустилась на 2,71%, до $69,89.

К 17:26 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и торговался на уровне $69,4 (-3,49%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре снизился на 3,54%, до $66,16 за баррель, уточнили журналисты.

Напомним, что на прошлой неделе нефтяные котировки потеряли около 10%. На этой неделе цены продолжили падение на фоне признаков ослабления мирового спроса и опасений переизбытка предложения нефти.

Кроме того, по мнению аналитиков, негативное влияние на рынок оказывает вышедшая ранее макростатистика по обрабатывающей промышленности, согласно которой две ведущие мировые экономики (США и КНР) продолжают замедляться.