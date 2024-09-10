На бирже РФ резко подешевел бензин

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 10 сентября упала на 2-3%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы торгов.

По данным агентства, стоимость Аи-92 во вторник снизилась на 2,14% до 60 447 рублей за тонну, а Аи-95 — на 2,89% до 69 297 рублей.

Также по итогам торгов 10 сентября на 0,99% подешевело дизельное топливо, составив 61 188 рублей за тонну. Цена тонны мазута за день снизилась на 2,02% до 27 291 рубля, сжиженных углеводородных газов — на 0,51% до 39 479 рублей за тонну, а авиакеросина — на 0,04% до 81 826 рублей.

Напомним, что стоимость бензина в РФ начала снижаться с 1 августа после возобновления запрета на экспорт за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Эмбарго было продлено до конца 2024 года с целью поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.