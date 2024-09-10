В ЕС наблюдается рекордный рост цен на один продукт

Биржевая стоимость сливочного масла в Евросоюзе составила 8,1 тысячи евро за тонну, что стало рекордом. Такая динамика обусловлена опасением дефицита в связи со спадом производства и стабильным ростом спроса на эту продукцию, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на экспертов.

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Цена сливочного масла на Европейской энергетической бирже (EEX) по итогам торгов понедельника повысилась до максимальных уровней за все время наблюдений. Как отмечается, стоимость октябрьских фьючерсов достигла 8,1 тысячи евро за тонну. С начала года их цена подскочила в 1,5 раза.

По словам эксперта группы корпоративных рейтингов АКРА Антона Тренина, Европа является одним из крупнейших регионов по потреблению сливочного масла. Доцент НИУ ВШЭ и МГИМО Елена Маслова подчеркнула, что один из факторов роста спроса - меняющиеся привычки в потреблении: производители отказываются от пальмового масла и возвращаются к использованию сливочного.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, с декабря прошлого года к июлю текущего базовые продукты питания подорожали на умеренные 3,8%. При этом стоимость минимального набора выросла к декабрю прошлого года на 12,4%.