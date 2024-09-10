Европа готовится к прекращению транзита газа через Украину

Европа готовится к возможному прекращению транзита российского газа через Украину к концу года. Об этом сообщает Bloomberg.

Соглашение между Москвой и Киевом о транспортировке российского газа в Европу, вероятно, не будет продлено до истечения срока его действия в декабре, пишет издание. Это может остановить поставки, которые продолжались более двух лет c начала СВО.

«Окончание транзита через Украину действительно представляет собой конец эпохи, которая медленно назревала», — заявила профессор международных отношений Университета Сетон-Холл. Маргарита Бальмаседа.

Для Украины прекращение транзита может означать потерю до $800 млн в год в виде транзитных сборов, по оценкам аналитика ExPro Consulting Михаила Свищо. Это уже примерно на треть меньше, чем было раньше.

Несмотря на желание сохранить актуальность своей газотранспортной сети, Украина пытается придерживаться «красных линий». Президент Владимир Зеленский пообещал исключить «российские молекулы» из транзитной сети страны.

Эксперты отмечают, что прекращение транзита через Украину может вызвать волатильность на европейских энергетических рынках. Сбои в поставках из Норвегии или проблемы с доставкой СПГ в сочетании с холодной погодой могут привести к резкому росту цен в ЕС.

В конце августа стало известно, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал противоречивыми заявления Украины о прекращении транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Он подчеркнул, что Венгрия продолжает получать официальные сигналы о выполнении Киевом своих обязательств.