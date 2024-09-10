ОПЕК снова снизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024-2025 гг.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) второй месяц подряд снижает прогноз по росту спроса на нефть в мире - оценка на 2024 год понижена на 80 тыс. баррелей в сутки (б/с), а на 2025 год - на 40 тыс. б/с, следует из отчета ОПЕК.

Таким образом, в 2024 году организация ожидает, что спрос на нефть может вырасти на 2 млн б/с, до 104,24 млн б/с , а в 2025 году - на 1,7 млн б/с, до 105,99 млн б/с.

В ОПЕК указывают, что такая незначительная корректировка преимущественно отражает полученные актуальные данные с начала года. При этом рост спроса все же остается значительно выше среднего доковидного показателя в 1,4 млн б/с.

При этом ОПЕК сохранила прогноз роста предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК+. В 2024 году показатель вырастет на 1,2 млн б/с - до 53 млн б/с, в 2025 году - на 1,1 млн б/с, до 54,2 млн б/с.

Рост спроса на нефть в странах ОЭСР в 2024 году составит 0,1 млн б/с, в основном за счет американского континента. Страны, не входящие в ОЭСР, обеспечат увеличение спроса на нефть на 1,8 млн б/с, в основном за счет Китая, а также стран Азии, Индии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Лидерами по росту предложения нефти вне ОПЕК+ в этом году, согласно данным ОПЕК+, станут США, Канада и Бразилия, а в следующем году - те же страны и Норвегия. При этом наибольшее снижение предложения в 2025 году ожидается от Анголы.