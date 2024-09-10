В России анонсировали дискуссию о необходимости наличных денег

Дискуссию о принципиальной необходимости наличных денег в обращении могут начать в России через несколько лет, заявил заместитель гендиректора по маркетингу и стратегии - директор Научно-исследовательского института «Гознака» Георгий Корнилов. Он считает, что этого следует ожидать в 2030 году, передает агентство «Прайм».

Корнилов выступил в ходе 14-го Международного ПЛАС-Форума «Платежный бизнес и денежное обращение 2024». По его словам, «в 2030 году будет поставлен вопрос о поддержании инфраструктуры наличного денежного обращения».

«Я думаю, что в 2030 году по крайней мере в публичное пространство будет введен новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение», - отметил Корнилов.

Ранее Банк России сообщил о продлении на 6 месяцев ограничений на снятие наличной иностранной валюты. Мера принята до 9 марта 2025 года. Ограничения сохранили из-за рестрикций Запада, которые введены в отношении РФ. Речь идет о запрете для отечественных финансовых институтов приобретать наличную валюту западных государств.