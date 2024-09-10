Стало известно, что будет с ключевой ставкой в сентябре

В сентябре ключевая ставка может быть увеличена. Показатель, возможно, будет находиться на высоком уровне, после чего начнется цикл падения, заявил «Известиям» директор управления продаж и клиентского обслуживания инвестиционной компании Fontvielle Руслан Спинка.

Эксперт подчеркнул, что в настоящее время на рост ключевой ставки указывают ставки денежного рынка. По его словам, «краткосрочные находятся где-то на уровне 18,5%, то есть это показывает, что участники рынка ждут ключевой ставки в 19% годовых после сентябрьского заседания».

Как отметил Спинка, до старта Восточного экономического форума (ВЭФ) он считал, что ключевую ставку пересмотрят в сторону повышения на два процентных пункта, до 20% годовых. Однако его участники неоднократно заявляли, что сейчас следует прибегнуть к смягчению денежно-кредитной политики, напомнил собеседник.

По словам специалиста, такие заявления – не случайность. Он пояснил, что подобные сообщения тоже оказывают влияние на состояние рынка. Следовательно, более мягкая позиция либо, возможно, повлияет на решение ЦБ в сентябре, либо уже согласована с ним, указал эксперт.

В предстоящую пятницу ожидается заседание Центробанка. Эксперты, опрошенные «Известиями», сообщали, что рост ставки вряд ли окажет поддержку рублю, поскольку повышение ставки уже заложено в цены.