В России призвали оптимизировать бюджет Соцфонда

Государственно-правовое управление президента РФ рассматривает предложения по оптимизации бюджета Социального фонда России, в частности, предлагается снизить объем межбюджетных трансфертов в фонд. Об этом говорится в письме временно исполняющего обязанности начальника управления Сергея Пчелинцева в адрес председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее об этом документе сообщили в РБК.

"Предлагается снизить объем межбюджетных трансфертов в фонд, в том числе за счет использования средств профицита фонда (объем которых в настоящее время увеличивается в связи с ростом заработных плат) на компенсацию выпадающих доходов фонда в связи с применением отдельными страхователями пониженного тарифа страховых взносов", - говорится в документе.

Также предлагается расширить возможности по расходованию средств пенсионного страхования - исключить некоторые законодательные ограничения на использование средств фонда только в строго определенных целях и изменить источник финансирования отдельных видов обязательств, определив в качестве такого источника средства обязательного пенсионного страхования.

Кроме того, начиная с 2028 года рекомендуется сократить категории страхователей, которые уплачивают страховые взносы по пониженному тарифу, в том числе за счет страхователей, работающих в малопроизводительных секторах экономики с низким уровнем заработных плат и низкими требованиями к квалификации работников. Это, например, субъекты малого и среднего предпринимательства в сфере торговли.

"В связи с этим прошу в срок до 17 сентября 2024 года представить предложения о возможности внесения изменений в законодательство Российской Федерации в целях реализации вышеназванных предложений", - обратился Пчелинцев к ФНПР.

Ранее ТАСС в Минтруде поясняли, что бюджет Соцфонда формируется за счет страховых взносов и трансферта из федерального бюджета. Страховые взносы направлены на обеспечение страховых выплат, а средства федерального бюджета - на расходы, связанные с выполнением социальных обязательств нестрахового характера, и компенсацию выпадающих доходов, возникающих, например, в связи с нестраховыми периодами (служба в армии, отпуск по уходу за ребенком) или пониженным тарифом страховых взносов для отдельных категорий плательщиков. Объем межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета, в 2023 году составил 4 трлн рублей, из бюджетов субъектов РФ - 278 млрд рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования - 87,6 млрд рублей.