Маск заявил о стремительном банкротстве США

США стремительно банкротятся, процентные платежи по госдолгу превысили оборонный бюджет страны, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск, пишет РИА Новости со ссылкой на подкаст All-In.

По словам бизнесмена, если Дональд Трамп победит на выборах президента, появится возможность провести редкое дерегулирование и сокращение размера правительства.

«Потому что, если говорить о вещах помимо регулирования, Америка стремительно банкротится», — указал он.

По словам Маска, бюджет Пентагона — один триллион долларов в год.

«А процентные платежи по госдолгу только что превысили оборонный бюджет», — подчеркнул он.

Ранее Трамп заявил, что Илон Маск согласился возглавить специальную комиссию по эффективности правительства.