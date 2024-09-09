Молдавия ищет альтернативные маршруты для поставок газа

Кишинев рассматривает возможность использования альтернативных маршрутов для поставок газа в условиях нестабильности на традиционных направлениях, рассказал глава Минэнерго Молдавии Виктор Парликов. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, с декабря 2022 года республика получает газ из двух источников — от государственного предприятия Energocom и российского «Газпрома». Весь полученный от России газ Кишинев передает Тирасполю в обмен на электроэнергию.

«Пока нет предпосылок для прекращения поставок газа, даже в случае истечения текущих контрактов или аварий на станции [Суджа], у нас есть варианты введения альтернативных маршрутов поставки топлива», — подчеркнул Парликов.

Глава Минэнерго уточнил, что один из возможных вариантов — транспортировка российского газа через Турцию. Вместе с тем, добавил он, это усложнит логистику, увеличит стоимость доставки.

Власти Молдавии направили запросы российской стороне с просьбой рассмотреть альтернативные варианты, констатировал министр.