Компания "Алроса" ожидает восстановления спроса на рынке алмазов в 2024 году, оценит эту ситуацию при выплате годовых дивидендов. Об этом сообщил начальник управления корпоративных финансов "Алроса" Сергей Тахиевв ходе вебинара SberCIB.

"Сейчас гранильный сектор находится в состоянии, когда происходит высвобождение запасов. Скорее всего, это займет один, два, три месяца, может быть чуть больше. По мере того, как будет восстановление трейдинга, и хорошие фундаментальные факторы начнут постепенно наступать, то у компании будет возможность оценить ситуацию в годовых дивидендах в следующем году", - сказал он.

Ранее наблюдательный совет алмазодобывающей компании "Алроса" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I полугодия 2024 года в размере 2,49 рублей на акцию.