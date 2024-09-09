Курс юаня вырос до 12,65 рублей

По итогам торгов курс китайского юаня вырос более чем на две копейки. В настоящий момент этот показатель у валюты КНР составляет 12,65 рублей. Такая информация следует из данных, предоставленных московской биржей.

В августе ЦБ РФ понизил курс доллара почти на три рубля — до 90,1 рубля.

До этого Центробанк России поднял официальный курс доллара до 92,66 рубля, что было выше предыдущего значения почти на 3 рубля. Также впервые с 19 апреля евро начало стоить больше 100 рублей. Его официальный курс составлял 100,56 рубля

В июле ЦБ представил обновленную систему расчета курса доллара и евро. Согласно новой методике, официальный курс валют будут определять в соответствии с данными о внебиржевых сделках между банками, которые были заключены до 15:30 каждого дня по московскому времени.

В июне в пресс-службе регулятора заявили о приостановке торгов долларом и евро на Мосбирже в связи с соблюдением американских санкций Евросоюзом. Кроме того, регулятор сообщил о приостановке торгов гонконгским долларом. Соответствующее решение было принято с целью «сокращения рисков».