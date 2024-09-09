Экономист предсказал будущее курса рубля

До 20 сентября курс доллара может находиться на уровнях 87,7 – 93 рублей, евро — 96 – 103, юань —11,6–13,1 рублей. Такой прогноз дал в беседе с «Известиями» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Эксперт допустил, что возможное повышение ставки Банка России повлияет на ситуацию. По данным ЦБ, 7 сентября доллар торговался по 89,8 рубля, евро — 99,7. Согласно информации Мосбиржи, 9 сентября юань торгуется в районе 12,6 рублей.

По словам Антонова, рост ставки вряд ли окажет поддержку рублю, поскольку повышение ставки уже заложено в цены.

Заседание Совета директоров по ключевой ставке пройдет 13 сентября. Как писали Forbes, у опрошенных экономистов и аналитиков нет единого мнения о том, какое решение примет регулятор.