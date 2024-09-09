Экономист предрек повышение ключевой ставки ЦБ в сентябре

В России риски роста инфляции по-прежнему высоки, поэтому от Центробанка РФ стоит ожидать повышения ключевой ставки до 20%.

Такой прогноз в беседе с РИАМО дал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

«В качестве базового сценария предполагаем повышение ставки в сентябре вплоть до 20% с разворотом цикла высоких ставок в сторону понижения не ранее II квартала 2025 года», — сказал Тимошенко.

Он добавил, что наметившееся снижение темпов экономического роста пока не приводит к изменению баланса проинфляционных и дезинфляционных рисков в пользу последних.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», ожидают сохранения ключевой ставки на уровне 18% или ее увеличение до 19-20% на заседании 13 сентября. Подробнее — в нашем материале.

По данным сервиса «Финуслуги» Мосбиржи, медианная ставка по потребительским кредитам (в крупнейших 20 российских банках) в срок с 17 по 24 августа повысилась на 1,1 процентный пункт, до 20,94%. По статистике ЦБ, в июле 2024 года средневзвешенная ставка по ипотеке увеличилась до 10,22%. Это рекордный показатель за последние пять лет.