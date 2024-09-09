ЕС предрекли распад из-за отказа от энергоносителей из России

Бывший премьер Италии и экс-глава европейского Центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги прогнозирует распад Евросоюза в связи с его отказом от энергоносителей из России, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на доклад для Еврокомиссии.

Также отмечается, что ЕС растерял экономические преимущества из-за принятого решения. По словам политика, в последнее время экономический рост в объединении демонстрирует замедление, при этом разрыв с ведущими экономиками, напротив, возрастает.

Подчеркивается, что этот тренд обусловлен геополитическими потрясениями и кризисами, конкуренцией с растущим Китаем, смещением интересов Вашингтона, отказом от нефти и газа из РФ и «проигрышем» в цифровой революции.

Драги указал на то, что стоимость газа в Европе четырехкратно или пятикратно превышает цены в США, электричество дороже в два-три раза. По его словам, рынок сталкивается с фундаментальными проблемами, не хватает ресурсов.