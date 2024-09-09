Производство игристых вин подскочило почти на треть

Игристое перестало быть напитком праздника - теперь его пьют на дачах из пластиковых стаканчиков, оно заменяет слабоалкогольные коктейли и пивные напитки.

© Российская Газета

По результатам восьми месяцев производство игристых в России подскочило на 31,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. Кроме роста спроса, в числе причин снижение импорта из недружественных стран, а также повышение акцизов на слабоалкогольные напитки, считают эксперты.

Производство игристых вин с января по август выросло с 7 до 9 млн декалитров (дал), тогда как в целом выпуск алкоголя (без пива и пивных напитков, сидра, пуаре) прибавил только 3,2% (до 116,9 млн дал).

Россияне предпочитают полусладкие напитки. Их производители ждут к концу года 70% рост продаж. Сухой брют заметно уступает в популярности

Производство крепкого алкоголя выросло на 8,5% (до 71,1 млн дал, прежде всего за счет виски, коньяка и другого крепкого спиртного с дополнительным вкусом). А вот выпуск слабоалкогольных напитков рухнул на 32,1% (до менее 9 млн дал) - на них с мая почти втрое повысились акцизы. Производство вин выросло на 9,5% (до 21,3 млн дал).

По мнению руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, сейчас в связи с введением маркировки пива и пивных напитков стало сложнее продавать псевдопивные напитки. Это был огромный сегмент рынка порядка 300 млн дал. Потребители пивных напитков, различных "отверток" переключаются на игристые вина, спиртные напитки, которые используются для коктейлей, считает он. Росту спиртных напитков способствует и введение повышенных акцизов на алкогольную продукцию до 18%. На игристые вина акциз тоже повысился, но не так значительно. Кроме того, отечественным производителям акциз возвращается. При этом в игристых растет в основном недорогой сегмент - бутылку шампанского 0,75 литра можно купить за 240 руб.

Пьют в основном полусладкие напитки. Производители таких недорогих напитков по итогам года планируют показать рост до 70%. Сухой брют уступает по популярности. А тихие вина более дорогие и не такие сладкие, поясняет эксперт.

Рынок игристых вин просто пытается восстановить свои объемы пятнадцатилетней давности - тогда он составлял около 22 млн дал, рассказывает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Потом произошло падение в связи с тем, что рынок разделился на игристые вина (примерно 13 млн дал) и газированные винные напитки (около 8,5 млн дал). Газированные винные напитки были значительно дешевле, но в 2020 году ставку акцизов на них повысили до уровня игристых вин, и этот сегмент резко "схлопнулся".

Поскольку основными потребителями вин являются женщины, им больше по вкусу легкие газированные напитки, чем тихие. Игристые отчасти вытесняют тихие вина, производство которых растет более скромными темпами, считает Дробиз.

Безусловно, часть потребителей из-за роста акцизов на слабоалкогольные напитки перешла на игристые вина. Кроме того, средний класс осел в последние годы в России и во время отпуска выпивает игристые вина и другой алкоголь здесь. Помимо этого, растут доходы у той части небогатого населения, которая сейчас задействована в оборонно-промышленном комплексе, отмечает эксперт.