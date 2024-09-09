Словакия стала получать больше нефти из России

Словакия получает сейчас больше российской нефти по проходящему через Украину трубопроводу "Дружба", чем в августе, невзирая на введенный Киевом запрет на транзит этого вида энергетического сырья от компании "Лукойл". Об этом сообщил словацкий новостной портал Pravda.

С 1 по 4 сентября объем ежедневно прокачиваемой в Словакию по "Дружбе" нефти возрос примерно на 17% по сравнению с августовским показателем. Он составил в среднем 18,3 тыс. тонн в день.

Увеличился, согласно информации портала, также транзит нефти по трубопроводу в Венгрию. Будапешт в первые числа сентября получал 9,3 тыс. тонн вместо 5,5 тыс. тонн в августе.