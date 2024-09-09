Европейцы начнут производить на Украине сантехнику

Польская компания Cersanit намерена вложить денежные средства в строительство предприятия по производству керамических изделий на Украине. На инвестиции выделят порядка 360 тыс. долларов, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание Gazeta Polska.

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Данное предприятие построят в Житомирской области. Там разрабатывают месторождение каолиновой глины, которая используется для производства керамических сантехнических изделий. Власти региона обрадовались развитию компании, говорится в статье.

Польская компания Cersanit является одной из крупнейших на рынке фирм, производящих оборудование для ванной комнаты.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн на конференции по реконструкции Украины в Берлине заявила, что страны Евросоюза выделили €1,4 млрд на гарантирование частных инвестиций на Украине. Она обратила внимание на подписание первых соглашений. Глава ЕК подчеркнула, что в случае потери инвесторами своих денег на Украине эти гарантии должны компенсировать часть потерь.

Также ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что стране необходимо от до $10 до $30 млрд ежегодных инвестиций в течение следующих десяти лет. По его словам, финансовая стабильность — первоочередная задача для восстановления Украины после окончания боевых действий.