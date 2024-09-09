ЦБ выпустил монеты к 25-летию Союзного государства

Банк России сообщил о выпуске памятных монет номиналом 3 и 25 рублей к 25-летию договора о Союзном государстве России и Белоруссии. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант, отметил ЦБ.

Монета из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеет форму круга диаметром 27,0 мм. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности также имеется выступающий кант, боковая поверхность монеты рифленая.

Россия и Белоруссия будут отмечать 25-летие образования Союзного государства в декабре. Как заявил ранее секретарь СБ Белоруссии Александр Вольфович, проект договора о гарантиях между странами будет представлен в ближайшее время.