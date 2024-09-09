В США и Европе возник дефицит крабов и рыбы

Дефицит лосося, трески, минтая, «крабовый кризис» возникли в США и Евросоюзе, проблемы на рыбном рынке связаны с санкциями в отношении России. NSN.FM

Отмечается, что в США отказались даже от переработанных продуктов российского происхождения. Россия нарастила импорт морепродуктов в Китай за год практически на треть. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что КНР принимает 1,3 млн тонны рыбной продукции на $3 млрд. News.ru

Американские компании, занимавшиеся поставками российского краба, оказались на грани банкротства. Marine Fishing International (MFI) и ее владелец Whittier Seafood столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций. В Европе ситуация не лучше. В Великобритании стоимость популярного блюда «фиш-энд-чипс» выросла почти вдвое из-за ограничений на поставки трески. Германия ожидает резкого роста цен на минтай в преддверии новых санкций. Газета.Ru