По всей Италии проходит транспортная забастовка

Работники общественного транспорта проводят забастовку по всей Италии в знак протеста против условий труда.

Как сообщает газета La Repubblica, профильные профсоюзы объявили о восьмичасовом прекращении работы городского общественного транспорта, включая метро.

Временные рамки стачки варьируются в зависимости от города: в Риме забастовка проходит с 08:30 (09:30 мск) до 16:30 (17:30 мск), в Милане - с 18:00 (19:00 мск) и до конца дня.

Издание отмечает, что нынешняя масштабная забастовка - пятая с февраля. Она продолжает забастовки выходных дней: в субботу бастовали работники ряда авиакомпаний, включая ITA Airways, в воскресенье забастовка железнодорожников привела к задержкам поездов более чем на два часа по всей сети национальных железных дорог.