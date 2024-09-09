Кабмин Японии пересмотрел оценку роста ВВП во втором квартале до 2,9%

Правительство Японии пересмотрело оценку роста реального ВВП страны во втором квартале 2024 (в апреле-июне), понизив ее до 2,9% в годовом выражении. В середине августа рост экономики оценивался в 3,1%.

Несмотря на снижение оценки роста ВВП, положительный показатель зафиксирован впервые за два квартала. Этому способствовало снижение влияния масштабного скандала с фальсификацией данных о безопасности в автомобильном секторе.

Снижение оценки роста ВВП связано, в первую очередь, с пересмотром объемов капитальных инвестиций и частного потребления, на которое приходится более половины всего объема валового внутреннего продукты. Так, объем инвестиций во втором квартале вырос на 0,8%, а не на 0,9%, как сообщалось ранее, а частного потребления - на 0,9%, а не на 1%.

Квартальная оценка роста валового внутреннего продукта в Японии представляет собой прогноз изменения ВВП за год при условии сохранения в течение этого времени темпов роста или сокращения, отмеченных в отчетном квартале.