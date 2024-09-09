Инфляция в Китае в январе - августе выросла на 0,6%

Индекс потребительских цен Китая в январе - августе увеличился на 0,6% в годовом исчислении. Об этом сообщило Государственное статистическое управление.

© РИА Новости

Цены на продовольствие за отчетный период выросли на 2,8%, на непродовольственные товары - на 0,2%. Потребительские товары подорожали в среднем на 0,7%, услуги - на 0,5%.

В августе по сравнению с июлем потребительские цены выросли на 0,4%.

За последний год инфляция в КНР держалась около нулевой отметки. За это время Госстат КНР несколько раз фиксировал дефляцию.

Согласно статистике управления, в 2022 году индекс потребительских цен в Китае составил 2%. В 2023 году темп инфляции снизился до 0,2%, оказавшись гораздо ниже целевого показателя, установленного правительством на уровне 3%.

Правительство КНР ожидает, что за 2024 год цены вырастут на 3%.