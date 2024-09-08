Описана перспектива цен на топливо

Цены на бензин и дизель будут оставаться стабильными в долгосрочной перспективе из-за уже принятых мер. Об этом в интервью ТАСС сказал министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, нефтяная отрасль накопила запасы бензина в 2 млн тонн, дизеля - 3,5 млн тонн и поддерживает высокий уровень предложения топлива на бирже.

"Что касается текущей ситуации, то нам удалось насытить рынок и сформировать достаточные запасы: по бензину они составляют примерно 2 млн тонн, по дизелю - около 3,5 млн тонн. Кроме того, нефтяные компании поддерживают высокий уровень предложения топлива на бирже, что закладывает долгосрочную основу для стабилизации цен", - сказал он.

О форуме

Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.