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В МИД заявили о тайных покупках российского газа на Западе

В Министерстве иностранных дел России заявили, что страны Запада продолжают закупать российский газ негласно. Об этом рассказал Дмитрий Биричевский.

В МИД заявили о тайных покупках российского газа на Западе
© РИА Новости

Дипломат отметил, что Европа остается практически закрытой для отечественных энергоносителей, несмотря на то, что в последние месяцы наблюдается и обратная тенденция на негласную закупку сжиженного и трубопроводного газа. По его словам, сейчас Россия работает над тем, чтобы охватить другие рынки, на которых есть спрос на наши углеводороды, в том числе Индии и Китая.

Ранее глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела выступил с предложением поставлять газ через республику в случае, если Украина перестанет доставлять газ через Центральную Европу.

Экономика
Дмитрий Биричевский
МИД России