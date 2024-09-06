ФАС утвердила повышение ставок аэронавигационных сборов для перелетов по России

В ФАС России утвердили повышение ставок аэронавигационных сборов для перелётов по стране.

«Утвердить ставки сборов за аэронавигационное обслуживание полётов воздушных судов пользователей воздушного пространства Российской Федерации согласно приложениям №№ 1—5 к настоящему приказу», — говорится в тексте указа ведомства.

Ранее сообщалось, что более трети купленных жителями России авиабилетов на сентябрь пришлось на зарубежные направления.

Больше всего полётов туристы запланировали в Турцию. На Анталью пришлось 8% бронирований, на Стамбул — 7%.