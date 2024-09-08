Цивилев рассказал о спросе на российский уголь

Мировая экономика не сможет заменить уголь в долгосрочной перспективе, поэтому спрос на качественное российское топливо не будет сокращаться. Об этом заявил в интервью ТАСС глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он отметил, что уголь является вторым источником энергии на планете, мир потребляет больше 8,5 млрд тонн в год.

"Заменить его даже в долгосрочной перспективе нечем. Так что спрос на качественный российский уголь в обозримой перспективе снижаться не будет", - сказал министр.

Добыча угля в России по итогам 2023 года снизилась на 1,1%, до 438,7 млн тонн против 443,6 млн тонн годом ранее. В июне Минэнерго прогнозировало, что добыча угля в 2024 году сохранится примерно на уровне прошлого года и составит порядка 440 млн тонн.

По оценке Минприроды, обеспеченность России запасами угля как при текущей добыче, так и при ее наращивании превышает 100 лет. Балансовые запасы угля в России, сосредоточенные в 22 угольных бассейнах, составляют почти 273 млрд тонн. Из них осваиваются 46,4 млрд тонн угля.

Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.