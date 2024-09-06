Российская нефть подешевела

Российская нефть марки Urals подешевела на 4,7% — в августе 2024 года она стоила $70,27 за баррель (против $73,73 в августе 2023 года). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Минэкономразвития.

При этом по отношению к июлю текущего года Urals упала в цене на 5,1%.

Эксперты объясняют тенденцию резким снижением стоимости контракта на поставку эталонной североморской нефти Brent до минимальных значений с декабря прошлого года.

Ранее директор по коммуникациям BitRiver, экономист Андрей Лобода заявил, что цены на нефть до конца 2024 года вряд ли упадут ниже $70 за баррель марки Brent.