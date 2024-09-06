Перечислены основные направления сотрудничества с Китаем

В сотрудничестве России и КНР можно выделить несколько ключевых направлений. Об этом заявил российский министр промышленности и торговли Антон Алиханов, передает агентство «Прайм».

Среди них, как указал Алиханов, - инвестиционно-промышленная кооперация, технологическое взаимодействие и поставки востребованной промышленной продукции. По его словам, сотрудничество ведомства с китайскими коллегами – одна из главных задач.

«У нас солидный портфель текущих проектов, предполагающих совместное производство конкурентоспособной продукции в таких сферах, как автомобилестроение, химическая промышленность, металлургия, лесопромышленный комплекс и другие», - подчеркнул министр.

Российской и китайской сторонам следует объединить усилия для более эффективного освоения инновационных технологий и совместно использовать наработанные компетенции, заявил Алиханов.

Ранее замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Ивин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что основной торговый партнер России – Китай. Доля страны во внешней торговле РФ достигает 33%, отметил он.